Türk tanker gemisi Ukrayna limanında vuruldu

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. pic.twitter.com/tLokyPGi6e

Gemide bulunan 16 Türk mürettebatın güvenli bir şekilde gemiyi terk ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.