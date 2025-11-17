Türk tanker gemisi Ukrayna limanında vuruldu

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, ve içinde 16 Türk personelin bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisi isabet aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Romanya'nın Plauru köyü sakinlerinin, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.
Can kaybı ve yaralanma yok
Gemide bulunan 16 Türk mürettebatın güvenli bir şekilde gemiyi terk ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Rusya iddiası
Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'nın Rus güçlerinin saldırıları sonucu isabet aldığı iddia edildi. İddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.