Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türk tanker gemisi Ukrayna limanında vuruldu

Türk tanker gemisi Ukrayna limanında vuruldu

16:5017/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ukrayna'da isabet alan Türk gemisinde yangın çıktı
Ukrayna'da isabet alan Türk gemisinde yangın çıktı

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, ve içinde 16 Türk personelin bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisi isabet aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri Ukrayna’nın İzmail Limanı’nda dron saldırısına uğradı.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Romanya'nın Plauru köyü sakinlerinin, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Can kaybı ve yaralanma yok

Gemide bulunan 16 Türk mürettebatın güvenli bir şekilde gemiyi terk ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Rusya iddiası

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'nın Rus güçlerinin saldırıları sonucu isabet aldığı iddia edildi. İddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.




#Ukrayna
#İzmail Limanı
#MT Orinda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında son durum 17 Kasım: Gram altın yükselecek mi? Ons altın ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve son rakamlar