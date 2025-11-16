Ukrayna ile Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile Yunanistan arasındaki enerji tedarikine ilişkin görüşmeler kapsamında Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski, başkent Atina’daki temaslarında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miçotakis ile görüşmesinde Yunanistan’dan Ukrayna’ya doğalgaz tedarik edilmesine ilişkin niyet mektubu imzalandığını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ülkesindeki doğalgaz üretim tesislerinin ve termik santrallerinin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Zelenski, söz konusu gelişmenin Ukrayna’nın kış mevsimindeki doğalgaz arzını güvence altına almak için hazırlanan geniş enerji paketinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Zelenski, Yunanistan ile varılan anlaşma kapsamında doğalgaz tedarikinin Ocak ayında başlayacağını açıklarken ayrıca uzun vadeli anlaşmalarda da mutabakata varıldığını belirtti.