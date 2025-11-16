Yeni Şafak
Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol

14:1516/11/2025, Pazar
AA
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklamalarda bulundu
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklamalarda bulundu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." şeklinde konuştu.


Putin ile Trump'ın ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde zirve düzenlediklerini anımsatan Uşakov, "ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslar, Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürüyor. Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Alaska'daki anlaşmalardan vazgeçildiğine dair resmi kanallar üzerinden sinyal almadıklarını dile getiren Uşakov, şöyle devam etti:

"Çok sayıda açıklama yapıldı. Elbette bu açıklamalar durumun gidişatına, Avrupalılar ve Ukraynalılar ile yapılan görüşmelere göre yapılıyor. Çok sinyal var. Bazıları hoşumuza gidiyor, bazıları hoşumuza gitmiyor. Ancak her şeyin temeli Anchorage zirvesi. Burada sağlanan uzlaşılar Kiev'e iletildi. Ancak bunlar Kiev ve birçok Avrupa ülkesinin hoşuna gitmiyor. Yani bu uzlaşılar, barışçıl çözümün yerine savaşın devam etmesini isteyenlerin hoşuna gitmiyor."



