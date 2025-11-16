Yeni Şafak
Zelenski ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas bir araya geldi

17:2816/11/2025, Pazar
DHA
Zelenski, Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya geldi. Zelenski, Tasulas ile görüşmesinde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti.


  • Tasulas ise Yunanistan'ın da diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri gibi Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, Ukrayna'nın AB üyeliğinde ve ülkenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus insansız hava araçları, füzeleri ve günlük saldırıları altında geçen bu kış, Ukrayna ve Ukrayna halkı için büyük bir zorluk. Son aylarda Yunanistan ile Ukrayna'nın enerji güvenliğini desteklemek için ikili anlaşmalar üzerinde çalıştığımız için çok mutluyum ve iyi bir sonuç elde ettik. Bugün, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantin Tassulas ile yaptığımız görüşmede enerji iş birliğini, özellikle de kışı atlatmamıza yardımcı olacak Ukrayna ile Yunanistan arasındaki gaz anlaşmasını ele aldık. Ayrıca, ortak projeler, diplomatik çabalar, Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ihtiyacı, Yunan şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukları geri getirmek için ortak çabalarımızla ilgili de konuştuk. Yunanistan’a, Ukrayna'ya desteği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Yunanistan
#Konstantinos Tasulas
