NATO-Rusya arasında nükleer gerilim zirvede

Ukrayna savaşının sebep olduğu NATO-Rusya gerilimi, nükleer bir hüviyet kazanarak büyüyor. ABD savaş uçakları Rusya sınırına 50 kilometre yakında savaş tatbikatları gerçekleştirdi.
Ukrayna’da üç yıldır yürüttüğü işgal harekatıyla birlikte Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD’nin sert yaptırımlarına maruz kalan Rusya, bu kez nükleer restleşmeyle karşı karşıya. Geçtiğimiz aylarda Rusya’ya ait insansız uçakların Estonya, Litvanya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesi ve Ukrayna savaşındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi, iki tarafın nükleer gücünü daha görünür kılmaya başlamasına sebep oldu. ABD’ye ait nükleer kapasiteli B-52H Stratofortress tipi stratejik bombardıman uçağı, Finlandiya üzerinde Rusya sınırına yakın bir noktada saldırı senaryoları çalıştı. Tatbikat esnasında Estonya hava sahasına da giren uçak, Rusya sınırına yaklaşık 50 kilometre kadar yaklaştı. ABD, ayrıca Baltık Denizi’ndeki NATO varlığını güçlendirme kapsamında bölgeye denizaltı avcısı keşif uçakları da konuşlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Savaş Bakanlığı’na (Pentagon) nükleer testlere başlama talimatı verdiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’ın bu talimatına aynı şekilde karşılık vererek nükleer testlere başlanmasını emretmişti.
TAKTİK NÜKLEER BOMBARDIMANLAR DENENDİ
Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ın verdiği bilgiye göre ise Pentagon, geçtiğimiz ağustos ayından beri nükleer testleri sürdürüyor. TASS’ta dün yer alan haberde, ABD tarafının ağustos ayında savaş başlığı kullanmadan B61-12 Taktik Termonükleer Bomba denediği aktarıldı. Denemelerin ABD Enerji Bakanlığı’na ait Sandia Ulusal Laboratuvarı’nda yapıldığına işaret edilen haberde, 19-21 Ağustostaki denemelerde savaş başlığı kullanılmaksızın F-35 savaş uçaklarının denemeleri başarıyla tamamladığının altı çizildi. Haberde ayrıca, nükleer bomba denemelerinin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile koordineli tamamlandığı kaydedildi. Öte yandan, Rusya ile Batı ülkeleri arasında Ukrayna savaşıyla başlayan gerilime rağmen Moskova’nın geri adım atmaması dikkat çekiyor. Trump’ın Ukrayna’daki savaşın bitirilmesi için sürdürdüğü baskılara rağmen Rusya, son dönemde Ukrayna’nın doğusundaki Zaparojiya ve Donetsk’te çok sayıda yerleşim birimini daha ele geçirdiğini ilan etti.