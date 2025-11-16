NATO-Rusya arasında nükleer gerilim zirvede

Ukrayna’da üç yıldır yürüttüğü işgal harekatıyla birlikte Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD’nin sert yaptırımlarına maruz kalan Rusya, bu kez nükleer restleşmeyle karşı karşıya. Geçtiğimiz aylarda Rusya’ya ait insansız uçakların Estonya, Litvanya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesi ve Ukrayna savaşındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi, iki tarafın nükleer gücünü daha görünür kılmaya başlamasına sebep oldu. ABD’ye ait nükleer kapasiteli B-52H Stratofortress tipi stratejik bombardıman uçağı, Finlandiya üzerinde Rusya sınırına yakın bir noktada saldırı senaryoları çalıştı. Tatbikat esnasında Estonya hava sahasına da giren uçak, Rusya sınırına yaklaşık 50 kilometre kadar yaklaştı. ABD, ayrıca Baltık Denizi’ndeki NATO varlığını güçlendirme kapsamında bölgeye denizaltı avcısı keşif uçakları da konuşlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Savaş Bakanlığı’na (Pentagon) nükleer testlere başlama talimatı verdiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’ın bu talimatına aynı şekilde karşılık vererek nükleer testlere başlanmasını emretmişti.