NATO tatbikatına katılacak TSK birlikleri Kapıkule'den çıkış yaptı

18:1811/11/2025, Salı
DHA
Bulgaristan'da 12-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Stone Wall 2025 NATO Tatbikatı'na katılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

NATO'nun, çok uluslu mukabele kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini artırmak, müttefik unsurlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirme ve harekata yönelik tecrübeleri paylaşmak üzere düzenlediği Stone Wall 2025 (STWA25) Tatbikatı, 12-18 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Tatbikat öncesi TSK'ya ait zırhlı araçlar, Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 176 personelden oluşan mekanize piyade bölüğü de araçlarla Bulgaristan'a geçiş yaptı.

