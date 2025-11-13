NATO üyesi 8 ülkeden Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketi

NATO üyesi 8 ülke, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını duyurdu.
NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO’nun PURL girişimi kapsamında, ABD’den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna’ya destek sağlayacakları bildirildi.
Bu teçhizatın Ukrayna’nın kış aylarına girdiği bu dönemde son derece önemli olduğunu belirten Rutte, PURL kapsamında yapılan sevkiyatların Ukrayna’ya ulaşmaya devam ettiğini kaydetti.