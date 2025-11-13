Yeni Şafak
NATO üyesi 8 ülkeden Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketi

17:0713/11/2025, Perşembe
AA
NATO üyesi 8 ülke, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını duyurdu.

NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO’nun PURL girişimi kapsamında, ABD’den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna’ya destek sağlayacakları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
"Kuzey ve Baltık müttefiklerimiz, Ukrayna için kritik askeri teçhizat içeren yeni bir destek paketinin finansmanını üstlenerek önemli bir adım atıyor."
ifadelerini kullandı.

Bu teçhizatın Ukrayna’nın kış aylarına girdiği bu dönemde son derece önemli olduğunu belirten Rutte, PURL kapsamında yapılan sevkiyatların Ukrayna’ya ulaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Rutte,
"NATO müttefikleri, hayati öneme sahip ekipman ve malzeme tedarikini sürdürecek.”
ifadelerine yer verdi.


