Türkiye devreye girdi: Rusya-Ukrayna esir takası yeniden başlıyor

“Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. bin 200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın zamanda teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Esaretten dönecek Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini evlerinde, aile sofralarında ve akrabalarının yanında kutlayabilmeleri için aralıksız çalışıyoruz”