Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türkiye devreye girdi: Rusya-Ukrayna esir takası yeniden başlıyor

Türkiye devreye girdi: Rusya-Ukrayna esir takası yeniden başlıyor

14:5416/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yaklaşık bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması gündemde.
Yaklaşık bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması gündemde.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yaptığını bildirdi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlayacak.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarda bulunduğunu belirtti. Umerov,
“Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm”
ifadelerini kullandı.
Umerov, esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında mutabakata varıldığını kaydederek,
“Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. bin 200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın zamanda teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor. Esaretten dönecek Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini evlerinde, aile sofralarında ve akrabalarının yanında kutlayabilmeleri için aralıksız çalışıyoruz”
açıklamasında bulundu.


#Ukrayna
#Rusya
#esir takası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı? 2026 yılında sözleşmeli personel alınacak mı?