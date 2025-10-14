Esir takası tamamlandı

Gazze’de iki yıldır soykırım işleyen işgalci İsrail ile Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları arasında ulaşılan ateşkes anlaşması kapsamında, esir takasına dün tamamlandı. Takas, ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan uçağın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e inmesiyle eş zamanlı başlarken, Hamas elindeki 20 canlı esir ile 4 esirin cesedini Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. İsrail tarafı ise 1986 Filistinli tutuklunun teslimini gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi’nden çıkarılan 250 müebbet ve uzun süreli ceza almış Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Hamas’ın serbest bıraktığı esirlerin iki yıldır süren yoğun kuşatma ve bombardımanlara rağmen sağlıklı olduğu görüldü.

RAMALLAH VE GAZZE’DE BÜYÜK COŞKU

İsrail’in, aralarında uzun süreli ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli direnişçilerin de olduğu tutukluları serbest bırakmaya başlamasından önce tutukluların gönderileceği Ramallah ve Gazze’de toplanan Filistinliler, tutukluları karşıladı. İsrail kuvvetleri, sabah saatlerinde 250 tutukluyu Ofer Hapishanesi’nden çıkarmadan önce Ramallah’taki meydanda toplanan Filistinlileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıttı. Filistinliler, bir süre sonra meydana geri dönerek otobüsleri karşıladı. Gazze’de ise serbest bırakılan rehineler, Han Yunus’ta Nasır Hastanesi önüne kurulan platformun çevresinde toplanan yüzlerce Filistinli tarafından ellerinde bayraklarla direnişe destek sloganları atarak karşılandı.

154 TUTUKLUYA ZORUNLU SÜRGÜN

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail tarafından serbest bırakılan 250 müebbet ve uzun süreli hapis cezalı Filistinli tutukludan 154’ü, Ofer Hapishanesi’nden çıkarıldıktan sonra doğrudan Mısır’a zorunlu sürgüne gönderildi. Söz konusu tutuklular arasında Nasri Ayed Huseyin Asi, Muhammed Cemal Muhammed Akl, Ahmed Adil Cabir Saade ve İmad Selahaddin El-Fettah Kavasimi gibi birinci ve ikinci intifadalarda işgale karşı direnişi organize eden ya da direnişe katılan ve 1992’de imzalanan Oslo Anlaşması öncesi hapse girmiş Semir Ebu Name gibi isimler de yer alıyor. Mısır yönetimi, öğlen saatlerinde tutukluların Mısır’a giriş yaptığını ilaaşetti. Filistin Enformasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, İsrail’in dün Ofer Hapishanesi’nden çıkararak Ramallah’a gönderdiği tutuklular arasında, 3 Ürdün vatandaşı müebbet tutuklular Munir Abdullah Mari, Hişam Ahmed Kabi ve Velid Halid Mansur da yer aldı.

İSRAİLLİ ESİRLER SAPASAĞLAM

Hamas Hareketi ise sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri, üç aşama halinde arabulucu Kızılhaç Komitesi’ne teslim etti. İlk olarak 4 esir, yarım saat sonra 9 esir ve hemen ardından 7 esir daha Kızılhaç’a teslim edildi. Daha sonra da 4 esirin cesedi teslim edildi. Esirler, Gazze sınırındaki bir askeri üsse nakledildi. Hamas’ın yayınladığı listede Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio and David Cunio’nun olduğu bildirildi. Hamas, esirler serbest bırakılmadan önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmasına izin verdi. Askeri üste görüntülenen esirlerden Alon Ohel’in sağlık durumunun oldukça iyi görünmesi sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılar, İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli tutuklular ile Hamas’ın elindeki İsrailli esirleri kıyaslayarak iki taraf arasındaki ahlaki farklılığa dikkat çekti.

22 yıl sonra gelen buluşma

Esir takası Filistin tarafında duygusal sahnelere sebep oldu. Bunlardan biri 22 yıldır İsrail zindanlarında bulunan Kudüslü Avukat Tarık el-Bergusi'nin ailesiyle kavuşması oldu. El-Bergusi, 22 yıl sonra ailesiyle buluşurken, “Dışarda durumun ne olduğunu bilmiyorduk. Elbette serbest kaldığımız için mutluyuz ama acıyla yoğurulmuş şeyler var. Vatanımız harap, 70 binden fazla insanımız katledildi” diye konuştu. İlk kez 21 yaşında tutuklanan 43 yaşındaki Bergusi’nin zayıflamış ve yaşlanmış hali İsrail’in tutuklulara muamelesini gözler önüne serdi.







