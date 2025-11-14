Yeni Şafak
Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı

14/11/2025, Cuma
AA
Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütlerine operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonu kapsamında 3'ü elebaşı olmak üzere 138 örgüt üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyon öncesinde de Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, İngiltere, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Orkinos Bulut-2 operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçları işlediklerini belirledik." bilgisini verdi.

Operasyona ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonumuz sonucunda, F.K, A.M.G, V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık. Bu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."
Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.





