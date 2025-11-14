Orkinos Bulut-2 operasyonu: 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonu kapsamında 3'ü elebaşı olmak üzere 138 örgüt üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyon öncesinde de Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, İngiltere, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapıldığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya, "Orkinos Bulut-2 operasyonumuz kapsamında, hedefimizde 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçları işlediklerini belirledik." bilgisini verdi.
Operasyona ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti: