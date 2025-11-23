Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 47 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 47 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

14:2723/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu
Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu

Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturtucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 47 kilo 180 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler, Arnavutköy'de, bir villada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı operasyon düzenledi. 2 ev ve 1 otomobile 21 Kasım'da baskın yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve otomobilde yapılan aramalarda ise 15 parça halinde 111 kilo 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 41 kilo 380 gram sıvı, 5 kilo 800 gram kristal halde olmak üzere toplam ağırlığı 47 kilo 180 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ve 10 bin 500 lira madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.





#Narkotim
#Uyuşturucu
#Arnavutköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?