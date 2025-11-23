Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 47 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler, Arnavutköy'de, bir villada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı ve ticaretinin yapıldığı ihbarı operasyon düzenledi. 2 ev ve 1 otomobile 21 Kasım'da baskın yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve otomobilde yapılan aramalarda ise 15 parça halinde 111 kilo 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 41 kilo 380 gram sıvı, 5 kilo 800 gram kristal halde olmak üzere toplam ağırlığı 47 kilo 180 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ve 10 bin 500 lira madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.