Sofralara zehir akacaktı: Gaziantep'te gıda terörüne jandarma 'dur' dedi

16:3219/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
IHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen takip ve istihbari çalışmalar sonucu; Nizip ilçesinde T.M.Y. isimli şahsın adresinde piyasaya sürülmek üzere satışa hazır sahte zeytinyağı olduğunun tespit edilmesi sonucu operasyon düzenlendi. Belirlenen depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan bin 674 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Gaziantep’te piyasa değeri 500 bin TL olan bin 674 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Nizip ilçesinde T.M.Y. isimli şahsın adresinde ve deposunda yapılan aramalarda satışa hazır halde ve 500 bin TL değerinde bin 674 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan T.M.Y. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Ele geçirilen sahte zeytinyağına ise gerekli numuneler alınmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.



#Gaziantep
#zeytinyağı
#sahte zeytinyağı
