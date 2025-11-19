20 TL'lik bilet 9.60 TL'ye düştü: Belediyeden sürpriz indirim hamlesi...

"Kooperatif ile anlaşma sağlayamadık"

Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi ile uzun zamandır görüşme yürüttüklerini ancak bir mutabakata varılamadığını kaydederek şunları söyledi: "Beçi Kooperatifi yani yeşil otobüslerimiz yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede hizmet veren araçlarımızdır. Özellikle üniversite ve yurtlar arasına çalışan araçlarımızdır. Kendileriyle uzun zamandır bir görüşme yürütüyoruz. Gelecek 5 yıl için bir sözleşme yapmak üzere gayret sarf ettik. Ama sözleşme şartlarında anlaşamadık. Özellikle hat bedeli, abonman bedeli ve ilave çalışma şartları konusunda kendileri ile mutabakat sağlayamadık. Sözleşmeleri de 17 Kasım’da doldu. Beçi Kooperatifi daha önce görev yaptığı hatlarda görev yapmıyor, belediyemiz araçları görev yapıyor. Bu saate kadar herhangi bir sorun yaşanmadı."