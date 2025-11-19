Ayşe Tokyaz cinayetinde ifade sızdırma davası: Şüpheliler Ağır Ceza'da yargılansın talebi

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.Ç. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Z.B. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.N. Ç. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Duruşmanın psikolojik baskısı vardı üzerimde. Disiplin soruşturması dosyamda ve savcılıkta verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ediyorum" dedi. Bilirkişi raporunda, N.Ç.'nin bazı görüntüleri sildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine sanık, "Ben dosyaları haftada bir silerim ama bu bilinçli olarak yaptığım birşey değil. Yer kaplamasın diye silerim. Ben Cemil Koç' a da bilgi vermedim" dedi.





'HİÇBİR İLGİM YOKKEN ADIM GEÇTİ'





Tutuksuz sanık Z. B. ise savunmasında "Benim bu olayla hiçbir ilgim yokken, organize bir suç örgütünde adım geçti. Haberlerde ve basında bu şekilde haberler yapıldı. Birçok polisin adı bu işe karıştı. Cemil Koç, benden ilk sorgulamayı yapmamı istediğinde, ne cinayetten ne de başka olaylardan haberdar değildim. Ben bu olayın detaylarını olay basına düştükten sonra öğrendim. Ben Cemil Koç'u tanımıyorum, ben N.Ç.'yi tanıyorum. N.Ç. bana, bir arkadaşının işini yapmamı istediği için bu işi yaptım" dedi.

Sanık avukatı savunma yaptığı sırada, müşteki Esra Tokyaz, "Sanki bu suçu ben işlemişim gibi savunma yapma" diyerek avukata tepki gösterdi. Bunun üzerine Ayşe Tokyaz'ın annesi de izleyici bölümünden avukata tepki gosterdi ardından da taraflar arasında tartışma çıktı.Duruşma hakimi tarafları sakinleşmeleri konusunda uyardı.





KARAR





Mahkeme, sanık N.Ç.’nin, Cemil Koç’un eylemlerine yardım etme ettiği yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyadaki tüm delillerin birlikte incelenmesini istedi. Cep telefonu incelemelerinin tamamlanmasının ardından mevcut delillerin, sanıkların eylemlerinin 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, dosyanın takdir ve değerlendirme yetkisinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Kararla birlikte, sanık N.Ç.’nin tutukluluk hâlinin devamına, tutuksuz sanık Z.B. hakkında ise adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine hükmedildi.







