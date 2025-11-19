Yeni Şafak
Şile sahilinde havan mermisi bulundu: SAS ekipleri bölgeye çağırıldı

Şile sahilinde havan mermisi bulundu: SAS ekipleri bölgeye çağırıldı

15:4219/11/2025, Çarşamba
AA
Şile'de hareketli anlar
Şile'de hareketli anlar

ile kıyısında bulunan ve havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulunduğu kaydedildi. Bulunan cismin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şile'deki Şehit Levent Birben Caddesi'ne kıyısı olan limanda sabah saatlerinde İSTAÇ Kıyı Temizleme ekiplerince patlayıcı maddeye benzeyen bir mühimmat bulundu.

SAS ekipleri bölgeye gitti

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri (SAS) ile polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, havan topu mermisi olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğundaki mühimmatın tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.








#Şile
#havan mermisi
#SAS
