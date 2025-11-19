Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da 7 katlı binanın otoparkında yangın: 29 kişi dumandan etkilendi

Van'da 7 katlı binanın otoparkında yangın: 29 kişi dumandan etkilendi

14:5719/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 7 katlı binanın otoparkında çıkan yangında, dumandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale edildi, 20 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Ali Çalım Sokak'taki 7 katlı binanın otopark bölümünde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; kapalı otoparktaki bir aracın yanması sonucu, yangının çıktığı belirtildi. Araçtan çıkan alevler kısa sürede büyürken, otoparktan yükselen dumanlar da kısa sürede tüm binayı sardı. Binada yaşayanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını saran duman nedeniyle birçok kişi binada mahsur kaldı. Binadakiler, itfaiyecilerin yangın merdivenleriyle tahliye edildi.


Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 29 kişiden 9'una olay yerinde müdahale ederken, 20 kişi ise ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, dumandan etkilenenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.




#van
#otopark
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut şartlarını taşımayanların başvurusu ne zaman iptal olur?