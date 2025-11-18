Sakarya’da OSB girişinde korkutan yangın

Yangın, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapının yan tarafında bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile trafo alev aldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.