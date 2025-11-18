Yeni Şafak
Sakarya’da OSB girişinde korkutan yangın

21:0118/11/2025, Salı
IHA
Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Sakarya Organize Sanayi Bölgesi girişinde, kapının yan tarafında bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi giriş kapısında bulunan trafo patladı. Trafonun, alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Yangın, Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapının yan tarafında bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile trafo alev aldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



