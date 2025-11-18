Sürücülerin korkusu oldu: Park halindeki araç bir anda yanmaya başladı

Erzincan’da park halindeki otomobil yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Cumhuriyet Mahallesi 405. Sokak’ta bir araçta yangın çıktığı bilgisi üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.