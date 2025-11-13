Yeni Şafak
Sekiz yıldır park halinde: Otomobili sarmaşıklar sardı

15:0613/11/2025, Perşembe
AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı. Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor.

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait 35 AUN 67 plakalı otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, AA muhabirine "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.


Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

#İzmir
#Karabağlar
#Sarmaşık
