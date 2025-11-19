Malatya’da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

MALATYA’DA 1 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve araçtaki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
