Malatya’da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve araçtaki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.