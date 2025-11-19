Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Malatya’da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Malatya’da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

15:4019/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
MALATYA’DA 1 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA’DA 1 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve araçtaki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

#Malatya
#Operasyon
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
24 Kasım MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjan dağılımı: 15 bin yeni öğretmen ataması hangi branşta olacak?