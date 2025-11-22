Zehir tacirlerine operasyon: Bir kişi tutuklandı

Operasyonda 2 bin 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Evde bulunan U.U. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Antalya