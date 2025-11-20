Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Sahilden kamyonla kum hırsızlığı: Bir tutuklama iki kişi aranıyor

Sahilden kamyonla kum hırsızlığı: Bir tutuklama iki kişi aranıyor

21:3520/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Olaya karıştıkları belirlenen iki kişi aranıyor.
Olaya karıştıkları belirlenen iki kişi aranıyor.

Antalya Ulualan'da sahilden kamyonla kum çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı. Olayda kullanıldığı belirlenen beş kamyon ile iki kepçeye de el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilden kamyonla kum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan'da sahilden kamyona kum yüklendiği ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Şüpheliler S.İ, S.Ş, A.Ç, A.S. ve İ.Ç'nin kumu kamyonlara yüklediklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Örnek Mahallesi Kumyolu Sanayi Kavşağı yakınında hafriyatçı tarafından kullanılan bir arazide S.İ, S.Ş. ve A.Ç'yi yakaladı.

Araçlara el konuldu

Olayda kullanıldığı belirlenen 5 kamyon ile 2 kepçeye de el konuldu.

Şüphelilerden S.İ, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen A.S. ile İ.Ç'nin arandığı bildirildi.



#antalya
#jandarma
#Kum hırsızlları
#Manavgat
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üç aylar ne zaman başlıyor 2025-2026? Diyanet takvimiyle Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri netleşti