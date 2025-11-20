Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Alanya’da motosiklet sürücülerine önce ceza kesildi sonra ücretsiz kask dağıtıldı

Alanya’da motosiklet sürücülerine önce ceza kesildi sonra ücretsiz kask dağıtıldı

16:4520/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ekipleri, yaptıkları motosiklet uygulamasında kask takmayan sürücülere önce ceza kesti, ardından kask hediye etti.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mola Kavşağı'nda kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.


Denetimde, kask takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Denetime katılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Hakan Çoban da ceza yazılan sürücülere kask hediye ederek, kasksız motosiklet kullanılmaması konusunda önerilerde bulundu.













#antalya
#alanya
#kask
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua