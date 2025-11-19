Komşusunun evinin kapısına elektrikli düzenek kuran sanıktan şoke eden savunma: 'Hemen öldürmeyen bir düzenek'

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





Olaydan 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024’te bu kez 2 metre uzunluğunda tahtaya çiviler ve kablolarla elektrikli düzenek kurup komşusu Tezcan K.’yi evinde bekledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K., kapıyı açan Kaynar’ın saldırısına uğradı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Çığlıkları duyan komşular yardım ederken, Serhan Kaynar polis tarafından gözaltına alındı.





‘TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN TUTUKLANDI





İlk ifadesinde suçunu kabul eden Kaynar, komşusunun kapısını tinerle yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüğünü ve binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. Serhan Kaynar, ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Kaynar hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. Tezcan K.’nin kapısını yaktığı olaya ilişkin ise Serhan Kaynar’a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.

















SUÇU POLİSLERİN ÜZERİNE ATTI





Tutuklu Kaynar’ın, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Savunmasında amacının öldürmek olmadığını söyleyen Serhan Kaynar, “Karakolda baskı halinde ifade verdim. Düzeneği nasıl hazırladığım ise polis memurlarının kurgusudur. Uydurmadan ibaret. Ölümcül bir düzenek olmadığını biliyordum. Mevsim aralık ayıydı ve kat kat giyinmişti. Elimdeki düzenek ölümcül olsaydı da insan hemen ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Haksız tahrik altındaydım. Çeşitli hastalıklarım var. Tahliye olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.





Mahkeme heyeti, Kaynar’ın yaptığı düzeneğin ölümcül olup olmadığının anlaşılması için yeni rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.











