Kağıthane'de gürültü kavgasında aileye kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı: Kapı dürbünden bakarak ateş açtı

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Cavit Ç. ile eşi Hatice Ç. ise Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıdvan Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cavit Ç.'nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.