Manisa'da uyuşturucu sevkiyatına jandarma engel oldu

18:4418/11/2025, Salı
IHA
Manisa'da M.K. isimli şahsın Salihli'den Cafer Mahallesi'ne uyuşturucu getireceği yönündeki istihbaratın ekiplere ulaşmasıyla harekete geçildi. Şüpheli aracın durdurulmasıyla yapılan aramada, 560 adet uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, zehir tacirlerinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Şüpheli aracın durdurulmasıyla yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, M.K. (28) isimli şahsın araçla Salihli’den Cafer Mahallesi’ne uyuşturucu getireceği yönünde istihbarata ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Karakol Komutanlığının da desteğiyle şüpheli aracı durdurdu.


Araçta yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



