İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3-12 Kasım tarihleri arasında Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Beylikdüzü ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenledikleri 6 ayrı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap, 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyona ilişkin bilgi vererek, "Gençliğimizin yanında geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'da cadde cadde, sokak sokak uyuşturucuyla mücadelemizi tüm ekiplerimizle birlikte vermekteyiz. Uyuşturucu, zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız." dedi.