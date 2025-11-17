Yeni Şafak
4 ilde FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon: 16 şahıs yakalandı

17:4917/11/2025, Pazartesi
IHA
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

Polis tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik, Eskişehir il merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu.

İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8’i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı.





