Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Kırşehir’de mali suç operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir’de mali suç operasyonu: 4 tutuklama

17:3917/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kırşehir'de tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu
Kırşehir'de tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.D, A.H, B.D, H.G, M.D, K.I. ve Ş.A. yakalandı.

İkametgahlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, çok sayıda çek-senet ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, A.H, B.D. ve H.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#emniyet
#Kırşehir
#nitelikli dolandırıcılık
#tefecilik
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?