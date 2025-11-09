Siber dolandırıcılık operasyonunda sekiz tutuklama

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde Yalova merkezli, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Yalova'da A.K.Ö, İstanbul'da M.G, Adana'da M.E, Diyarbakır'da M.C, Gaziantep'te M.T.Y, M.S.Ö, Kırklareli'nde M.Ç, A.Ö, Mersin'de E.Ö. ve Iğdır'da S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö, M.G, M.Ç, A.Ö, M.C, S.T, M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







