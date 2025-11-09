Yeni Şafak
Siber dolandırıcılık operasyonunda sekiz tutuklama

23:359/11/2025, Pazar
AA
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Yalova merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı. Jandarma ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik adreslere baskın düzenledi. Aramalarda cep telefonları ve sim kartlar ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 8 zanlı için tutuklama kararı verirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde Yalova merkezli, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Yalova'da A.K.Ö, İstanbul'da M.G, Adana'da M.E, Diyarbakır'da M.C, Gaziantep'te M.T.Y, M.S.Ö, Kırklareli'nde M.Ç, A.Ö, Mersin'de E.Ö. ve Iğdır'da S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö, M.G, M.Ç, A.Ö, M.C, S.T, M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



