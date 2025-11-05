Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Çiftlikköy ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Alzheimer hastası bir kişinin kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü'nden bir arama kurtarma aracı ile 4 personel sevk edildi. Jandarma birimleriyle koordineli şekilde dron destekli arama çalışmalarına başlayan ekipler, kayıp kişinin yerini tespit etti.