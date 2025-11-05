Yeni Şafak
Yalova'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

15:415/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
AA
Bölgeye, AFAD İl Müdürlüğü'nden bir arama kurtarma aracı ile 4 personel sevk edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla bulundu.

Çiftlikköy ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Alzheimer hastası bir kişinin kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü'nden bir arama kurtarma aracı ile 4 personel sevk edildi. Jandarma birimleriyle koordineli şekilde dron destekli arama çalışmalarına başlayan ekipler, kayıp kişinin yerini tespit etti.


Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan vatandaş, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.




