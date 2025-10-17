Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Kayıp Alzheimer hastası için 52 kilometrekarelik alan tarandı: Hiçbir iz bulunamadı

Kayıp Alzheimer hastası için 52 kilometrekarelik alan tarandı: Hiçbir iz bulunamadı

14:1417/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Iğdır'da 7 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Azheimer hastası İslam Temeş'i (80) arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 52 kilometrekarelik alan taranırken, Temeş'in izine ulaşılamadı.

Küllük köyünde yaşayan eski muhtar İsmail Temeş, 10 Ekim’de saat 14.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası Temeş'in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları sevk edildi.



2 ayrı dron kamerasının yanı sıra iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ekipler bugüne kadar 52 kilometrekarelik alanda çalışma yaptı.

Sazlıkların yanı sıra ot yığınlarında da arama yapan ekipler, Temeş'in izine rastlayamadı.









#alzheimer
#kayıp
#hasta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 17-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?