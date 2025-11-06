Yalova’da iş adamı mezarlıkta ölü halde bulundu

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O’ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O’nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.