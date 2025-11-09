Yeni Şafak
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

19:299/11/2025, Pazar
DHA
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 154 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirilirken şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Aksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 29’u tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 154 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 676 gram kannobinoid, 741 uyuşturucu adet hap, 720 gram metamfetamin, 323 gram esrar, 60 gram skunk, 58 gram amfetamin, 169 bin 060 TL, ruhsatsız 6 tüfek, 147 adet tüfek kartuşu, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 29’u tutuklanırken, 125 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




