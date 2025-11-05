Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

15:035/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.
Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 1 kilo 87 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#Tekirdağ
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayınlandı! Cep telefonu fiyatlarına sürpriz indirim geliyor