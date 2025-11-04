Yeni Şafak
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

17:334/11/2025, Salı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Adreslerde yapılan aramada 4 bin 674 sentetik ecza hapı, 5,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,61 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlünün de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.





#Atakum
#Bafra
#Canik
#Samsun
#uyuşturucu operasyonu
