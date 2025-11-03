Yeni Şafak
Arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

22:423/11/2025, Pazartesi
DHA
Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçakladı
Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçakladı

Samsun'da Zübeyde Hanım Caddesi’nde Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kocatepe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaçan Efe Demir kısa süre içerisinde yakalanarak tutuklandı. Demir, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Efe Demir’e (20) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 Ocak’ta Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşanan olayda Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçakladı. Demir, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan Efe Demir’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Demir, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca olay sırasında mağdurun babası Hasan Kocatepe’yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.





