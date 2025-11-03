Öldürmek için bıçakladı üç gün sonra serbest

Çocukların bıçak ve silahlara bu kadar kolay ulaşması ve suç işleme yaşının gün geçtikçe düşmesi, toplum için giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Son olarak İstanbul'da yaşanan olay vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Beyoğlu’nda 13 yaşındaki E.D, aynı yaştaki arkadaşı M.A.’yı ‘katliam yapacağım’ diyerek tehdit edip, öldürmek için boynundan bıçakladı. Ancak E.D. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böyle tehlikeli bir olayın ardından şüphelinin serbest bırakılması ise bir başka tartışma konusu oldu.

PUSU KURDU

Olay, 30 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.‘nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında pusu kurup M.A.’nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp boynuna 4 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi.

KATLİAM YAPACAĞIM

Diğer yandan E.D.’nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.‘nın ise E.D.’yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili konuşan M.A. “Sabah okula giderken arabanın arkasında pusuyordu. Sonra ben çıktım bana bıçak vurdu. Bu çocuğun psikoloji bozuk, herkese sataşıyor. Sonra ben de ona sataştım ama biz konuyu kapatmıştık. Sonra bir sabah çıktı, böyle oldu. Pusu kurdu. Arkadaşlarıma 'Katliam yapacağım, yarın M. okula gelemeyebilir' demiş. Tüm sınıf zaten ondan şikayetçi” dedi.

ADLİ KONTROL

Olayın ardından kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakalandı. Saldırgan E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







