Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da 18 yaşındaki gence bıçaklı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da 18 yaşındaki gence bıçaklı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

17:382/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
15 yaşındaki N.Z.Y.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.
15 yaşındaki N.Z.Y.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Samsun’un Canik ilçesinde 18 yaşındaki bir genç bıçakla yaralanırken, olayla ilgili biri 15 yaşında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Yeni Mahalle’deki Doğupark’ta yaşanan olayda E.Y.Y. (18) isimli genç bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu T.G. (18) ve N.Z.Y. (15), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki N.Z.Y.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.



#Samsun
#yaralama
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım ayında temettü veren hisseler hangileri? İşte şirketlerin temettü ödeme detayları