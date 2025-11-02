Samsun’da 18 yaşındaki gence bıçaklı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Yeni Mahalle’deki Doğupark’ta yaşanan olayda E.Y.Y. (18) isimli genç bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu T.G. (18) ve N.Z.Y. (15), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.