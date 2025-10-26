Yeni Şafak
TEM'de makas attı: Plakadan cinayet çıktı

TEM'de makas attı: Plakadan cinayet çıktı

12:3026/10/2025, Pazar
DHA
Pendik’te trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerdeki plakayı inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal’da Sibel Güngör’ün (19) hayatını kaybettiği kazaya neden olan araçla aynı plakaya sahip olduğunu, ancak otomobillerin farklı marka olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün TEM Pendik Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerledi.

Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar, bir aracın kamerasına yansırken başka bir sürücü de o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

AYNI PLAKALI FARKLI OTOMOBİL

Görüntülerdeki aracın plakasını inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör’e çarparak ölümüne neden olan 34 AET 053 plakalı otomobille aynı plakaya sahip olduğunu belirledi.

Ancak yapılan incelemede, Pendik’te makas atan araç ile Kartal’daki kazaya karışan otomobillerin farklı marka olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

