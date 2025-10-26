TEM'de makas attı: Plakadan cinayet çıktı

Pendik’te trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerdeki plakayı inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal’da Sibel Güngör’ün (19) hayatını kaybettiği kazaya neden olan araçla aynı plakaya sahip olduğunu, ancak otomobillerin farklı marka olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 /4 Olay, dün TEM Pendik Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerledi.

2 /4 Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar, bir aracın kamerasına yansırken başka bir sürücü de o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

3 /4 AYNI PLAKALI FARKLI OTOMOBİL Görüntülerdeki aracın plakasını inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör’e çarparak ölümüne neden olan 34 AET 053 plakalı otomobille aynı plakaya sahip olduğunu belirledi.