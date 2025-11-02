Gece saatlerinde geldikleri sokakta havai fişek ateşleyip kaçtılar

Korkutan olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. 41 AGM 303 plakalı otomobille bir sokağa giren 4 kişi, iki bina arasındaki boş arsanın önüne koydukları havai fişeği ateşleyip kaçtı.

Görüntülerde şüphelilerden 2’sini sokağa yaya olarak, diğer 2’sinin ise otomobille girdiği görüldü. Etrafı kolaçan eden şüpheliler otomobilden aldıkları havai fişeği yere koyup, ateşledikten sonra araçla bölgeden uzaklaştı.