Muğla'da 1 hektar orman yandı

Muğla’da 1 hektar orman yandı

16:462/11/2025, Pazar
DHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Çamlıyurt Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında ormandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Yangın, karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alanın zarar gördü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



