Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

16:112/11/2025, Pazar
IHA
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını meydana gelirken, ekiplerin alevlerin uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Çamlıyurt Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Kavaklıdere
#Orman
