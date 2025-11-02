Türkiye’nin en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu, Antalya’dan başlayarak Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.