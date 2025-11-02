Yeni Şafak
Dünyanın en güzel yürüyüş rotası Türkiye'de: Tarihi yol ilk sıraya yerleşti

12:182/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasının sıralandığı listede antik kentleri birbirine bağlayan patikaları, dağ ve deniz manzaralarıyla Likya Yolu, dünyanın en güzel rotası olarak gösterildi.

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotasını sıraladığı listesinde Likya Yolu’nu ilk sıraya taşıdı.

Time Out’un değerlendirmesinde Likya Yolu, "antik kalıntılar arasında uzanan patikaları, uçsuz bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle" öne çıkan bir rota olarak tanımlandı.

Türkiye’nin en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu, Antalya’dan başlayarak Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.

Uzmanlar, yürüyüş için en uygun dönemin eylül-kasım ayları olduğunu belirtirken, sonbahar döneminde gerçekleştirilen yürüyüşlerin hem iklim şartları açısından avantaj sağladığını hem de bölgedeki sürdürülebilir turizmi desteklediğini ifade etti.

