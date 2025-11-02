Edirne’de otomobil ekmek fırınına daldı: Yaralılar var

İbrahim K.’nin kontrolünü yitirdiği 22 BB 088 plakalı otomobil, camekanı kırıp ekmek fırınına girdi. Kazada sürücü İbrahim K. ve fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.