İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.