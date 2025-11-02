Yeni Şafak
İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 10 yaralı

09:332/11/2025, Pazar
DHA
Açıklamada, 9'u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, 9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 9'u ağır 10 kişi yaralandı.

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana geldi. Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

Açıklamada, 9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.


