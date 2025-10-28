Yeni Şafak
Minguzzi davasında flaş gelişme: 2 çocuğun tahliyesi tepki çekmişti

16:3328/10/2025, Salı
Minguzzi davasında Başsavcılıktan istinaf başvurusu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15)'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğun kastane öldürmek suçuna yardım' dan beraatine ve tahliyesine hükmedilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf yoluna başvurdu.

Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında geçtiğimiz gün verilen karara tepkiler gelmişti. Duruşmadaki karara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.


TAHLİYELERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI


Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.


Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.




