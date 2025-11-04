Yeni Şafak
Otomobille hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Otomobille hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

09:304/11/2025, Salı
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile çarpışıp devrilen ambulansın şoförü ile 2 ATT görevlisi, hasta ve refakatçisi yaralandı.

Feci kaza, saat 02.30 sıralarında Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı’nın kesişiminde meydana geldi. Emre K. (23) yönetimindeki 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) yönetimindeki 34 ET 1613 plakalı hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada yan yatan ambulansın şoförü Barış E., ATT görevlileri Seval B. (28) ile Mehmet U. (27), ambulanstaki hasta Gamze Ç. (33) ve refakatçisi Nurten Ç. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Samsun
#kaza
#trafik
