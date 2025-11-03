Yeni Şafak
Otomobile çarpan motosiklettekiler hayatını kaybetti

21:063/11/2025, Pazartesi
IHA
Hayatını yitirenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



