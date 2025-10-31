Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Öğrencinin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi tutuklandı

Öğrencinin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi tutuklandı

12:3031/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), tutuklandı.
2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde okulda öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Koyunluca İlkokulu’ndaki temizlik görevlisi küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdü. Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, önceki gün Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi. İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




#şanlıurfa
#Harran
#temizlik görevlisi
#ilkokul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ekim-1 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar